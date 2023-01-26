اليوم.. أوكرانيا تُحذر سكان هذه المناطق من هجمات روسية واسعة النطاق

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القيادة العسكرية جنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، تحذيرًا للسكان من هجمات روسية واسعة النطاق من البحر الأسود.

وأوضحت في بيان لها، أنها تحذر من هجوم صاروخي واسع معلنة التأهب الجوي في كامل جنوب البلاد، مؤكدة أنها رصدت 3 سفن جديدة في البحر الأسود مزودة بصواريخ كاليبر جاهزة للاستخدام.

قطع التيار الكهربائي في الجنوب

وأكد عمدة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن كامل المقاطعة وذلك تحسبًا لهجمات روسية جديدة.

أوكرانيا تُسقط 24 مسيرة إيرانية

وكشف الجيش الأوكراني، أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 مسيرة إيرانية من نوع “شاهد”، وذلك مع وقوع انفجارات في خيرسون وزابوروجيا ودنيبرو، مؤكدًا أنه تم تفعيل الدفاعات الأرضية في مقاطعات عدة جنوبي أوكرانيا.

تهديد روسي بشأن الدبابات الأمريكية

في الوقت نفسه، قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية: إن أي محاولة أوكرانية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ستقابل برد قاس، لافتًا إلى أن دولة أوروبية اقترحت إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في ساحة المعركة، مؤكدًا أن الدبابات الأمريكية لن تساعد زيلينسكي في تغيير مسار العملية الروسية، وأن جميع الدبابات الأمريكية أو الألمانية ستصبح أهدافًا مشروعة للجيش الروسي.

زيلينسكي يطالب بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

وكان الرئيس الأوكراني قد طالب الدول الغربية بتزويده بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات، مبينًا أنه من الضروري الحصول على الدبابات الغربية بسرعة وبكمية وافية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، أن واشنطن سترسل 31 دبابة آبرامز لكييف مؤكدًا التزام بلاده تجاه حلفائها وثقتها بمهارة القوات الأوكرانية.

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