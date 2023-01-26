صباح اليوم.. السيول تجري كالأنهار وتقطع الطرق في الدلم والمجمعة بالرياض

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استمرارًا للحالة المطرية، وبعد تساقط أمطار غزيرة جرت السيول كالأنهار وقطعت الطرق في الدلم والمجمعة بالرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وقطعت الطرق في محافظات الرياض خاصة المجمعة والدلم وسدير والخرج، وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

موجة برد سادسة مع إجازة نهاية الأسبوع

في الوقت نفسه، حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من موجة برد سادسة متوسطة القوة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم مناطق المملكة خاصة اليوم مع إجازة نهاية الأسبوع، متوقعًا تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع ضباب على أجزاء من الرياض والشرقية، مطالبًا الجميع بأن يرتدوا وأبناؤهم الملابس الشتوية الثقيلة في خاصة في الأماكن المفتوحة.

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، مبينًا أنه في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

تحذير عاجل من الحصيني بشأن طقس إجازة نهاية الأسبوع: موجة برد سادسة

أمطار رعدية ورياح حتى الـ 8 مساءً

وأشار المركز إلى أنه ينبه إلى حالة متوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ 8 مساءً.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.