هاشتاج “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “ما نقص مال من صدقة”

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تصدر هاشتاق “الراتب” الترند في المملكة، صباح اليوم الخميس، بعد نزول الرواتب في الحسابات الرسمية للموظفين بالبنوك، أمس.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق وبدأوا في كتابة تغريدات صباحية، وقال أحدهم: من حق نفسك عليك ألا تشحنها بطاقة سلبية تعكر صفوها.. تحاشى الحديث مع “المتشنوئين المتشائمين” وابتعد عن مجالس “المتأففين الشكائين” ولا تضيع وقتك مع “غير الحامدين الشاكرين.

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تحسن الحالة النفسية

وعبر المغردون عن تحسن حالتهم النفسية بعد نزول الراتب، وقال آخر: أحط نفسك دائمًا بالحُب، بالأشخاص المُفعمين بالحياة، أصحاب الأرواح النقيّة، والمشاعر الواضحة، لأن كُل هذا سيؤثر عليك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، اعتنِ بنفسك “.

كما دعا البعض إلى التصدق بالمال باعتباره أفضل طريقة للشفاء من الأمراض ودواء العلل، وفي هذا السياق قال مغرد: ما نقص مال مِن صدقة.. لا تنسوا غيركم، تصدقوا ففي الصدقة شفاء مرض، ودفع بلاء، وتزكية أموال، وزيادة في الرزق، ولا تنسوا الوالدين والأقربين وأهلك.

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إيداع راتب يناير

وأمس، بدأت البنوك والمصارف في المملكة، وخلال الساعات الأولى من صباح أمس، في عملية إيداع راتب شهر يناير، شاملاً العلاوة السنوية؛ لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، تقديم موعد الإيداع والصرف لرواتب موظفي الدولة؛ ليكون الخميس الموافق 26/1/2023م؛ بسبب موافقة الموعد المحدد لصرف الراتب 27 يوم الجمعة والذي يوافق إجازة رسمية في البلاد.

وأكدت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي سابقًا أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

وفي حال وافق يوم صرف الراتب 27 من الشهر الميلادي يوم السبت على سبيل المثال، يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

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