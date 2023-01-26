تحذير عاجل من الحصيني بشأن طقس إجازة نهاية الأسبوع: موجة برد سادسة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من موجة برد سادسة متوسطة القوة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم مناطق المملكة.

موجة برد في طقس إجازة الأسبوع

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه بشأن طقس إجازة الأسبوع فإنه من المتوقع موجة برد سادسة متوسطة القوة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم المناطق.

تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع ضباب على أجزاء من الرياض والشرقية، مطالبًا الجميع بأن يرتدوا وأبناءهم الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الأماكن المفتوحة.

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، مبينًا أنه في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية ورياح حتى الـ 8 مساءً

ونبه المركز إلى حالة متوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ 8 مساءً.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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