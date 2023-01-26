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حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية في المملكة إلى 3 أيام
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حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية في المملكة إلى 3 أيام

حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية في المملكة إلى 3 أيام

حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية في المملكة إلى 3 أيام
٠٨:٢٤:٤٣ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

كشفت مصادر عن حقيقة الأنباء التي يتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن دراسة المملكة تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر، أنه لا صحة لهذه الدراسة في الوقت الحالي. وأشارت المصادر إلى أن أي تغيير في المستقبل، سيتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

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محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة

وسبق أن ألمح وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إلى تغيير نظام العمل بالمملكة لتصبح الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام بدلاً من يومين كما هو حاليًا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

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ونسب موقع “سكاي نيوز عربية” في فبراير من العام الماضي إلى الوزير قوله ردًا على سؤال لمراسله: “ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل”.

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