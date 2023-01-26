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“ملتقى الاستثمار البلدي”.. هل نجح في شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص؟

“ملتقى الاستثمار البلدي”.. هل نجح في شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص؟

“ملتقى الاستثمار البلدي”.. هل نجح في شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص؟
٠٨:٣٣:٢١ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 كشف أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، عن نجاح النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص والإسهام في تحسين جودة الحياة والاستدامة المالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص حاليًا يتلقى دعمًا غير مسبوق وتسهيلات عديدة، مضيفًا: نحن بدورنا نسانده لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.

جذب الاستثمارات 

ولفت إلى القابلية القوية التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة في جذب الاستثمارات، فضلًا عن وجود استثمارات مميزة قام بها القطاع الخاص في المنطقة

وأضاف: ”مكة المكرمة مقبلة على استقبال 30 مليون زائر ما بين معتمر وحاج، وجدة تعتبر بوابة الحرمين الشريفين وهو ما يتطلب عددًا من الاستثمارات في قطاعات مختلفة لتغطية الطلب”.

وتابع: “نعمل مع القطاع الخاص على تطوير العشوائيات في مكة المكرمة وجدة، وفي جميع المراحل حينما يواجه القطاع الخاص مشكلات تعيق العمل، فإننا نعالجها بجدية مع كافة الجهات الحكومية”.

رفع الإيرادات

من جهته، أكد أمين منطقة الرياض، فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أن الأمانة تركز على رفع إيراداتها عن طريق الاستثمارات والتخصيص وليس على “حساب المواطن” بالرسوم والغرامات.

وأضاف أنه بعد سنوات من العمل أصبحت كافة العمليات التشغيلية من أعمال النظافة، والصيانة، والتشغيل، من إيرادات الأمانة.

بدوره، أكد الدكتور جميل البقعاوي، النائب الأعلى لرئيس التنمية الوطنية في أرامكو أن مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» ومجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 85 مليار ريال.

ولفت “البقعاوي” إلى الدور المتوقع للمدينة والمجمع في إيجاد 180 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

هدية المملكة للبشرية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ “نيوم” المهندس نظمي النصر، إن نيوم هدية المملكة للبشرية، وأكبر مشروع تطويري على مستوى العالم صُمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتضع الطبيعة في أولوياتها.

وأشار “النصر” إلى وجود 450 عاملاً يعملون ليلاً ونهارًا بعد مرور 4 سنوات، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا لإدارة المشروعات.

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