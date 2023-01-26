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لهذا السبب.. أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
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لهذا السبب.. أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر

لهذا السبب.. أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر

لهذا السبب.. أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
٠٨:٠٤:١١ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع مدعومة بأرقام الطلب القوية من الصين إلى دعم التفاؤل في الأسواق النفطية.

 وتترقب السوق اجتماع وزراء “أوبك +” مطلع الشهر المقبل في إطار الاجتماعات الدورية للجنة مراقبة الإنتاج.

وتوقع محللون – بحسب الاقتصادية – الحفاظ على مستويات إنتاج النفط دون تغيير وسط تعافي مؤقت في الطلب العالمي.

ارتفاع أسعار الديزل

وقال محللون إن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل أمر شبه حتمي، حيث لا تزال مخزونات نواتج التقطير المتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا أقل بنحو 30 مليون برميل من متوسط خمسة أعوام.

وأمس، ارتفع سعر خام برنت 5 سنتات إلى 88.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا إلى 81.75 دولار للبرميل.

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أمريكا الديزل الروسي الصين النفط سعر النفط عالميا

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