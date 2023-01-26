منها تمويل الإرهاب.. 4 تنبيهات مهمة لـ”أمن الدولة”

تواصل – فريق التحرير:

أكدت رئاسة “أمن الدولة” على مجموعة من التنبيهات المهمة والتي تتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج أو مشاركة بيانات البطاقات البنكية.

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4 تنبيهات مهمة

وقالت في مجموعة من التوصيات المهمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

1 – تحويل الأموال إلى جهات خارجية مجهولة؛ بهدف التبرع، قد يكون تمويلًا للإرهاب.

2 – الحسابات البنكية خاصة للشخص، وبيانات البطاقات البنكية ذات خصوصية، فلا تشاركها عبر الاتصال الهاتفي مع أي جهة. “ففكّر مرتين وخلك حريص.. وحافظ على بياناتك الشخصية والبنكية”، وفقًا لـ”المدينة”.

3 – لا تشارك رمز التحقق المُرسل إلى جوالك خارج القنوات الرسمية؛ لأنه هو المفتاح لحسابك البنكي.

4 – فكّر مرتين قبل التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف حسابك البنكي أو تطلب تحديث بياناتك البنكية، وتواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة تقوم بجهود توعوية شاملة في شتى المجالات المتعلقة بالأمن الوطني، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجميع، والحد من تعرضهم إلى المخاطر نتيجة التهاون في التعامل مع الحسابات البنكية.

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