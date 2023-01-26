تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على أجزاء من بعض المناطق في المملكة.

أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتكون الضباب وتدنٍ في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

2 منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان والعرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية”.

3 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب النماص ولقرن وتنومة واليراك والفحمة”.

4- منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 8 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ 6 مساءً.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

إقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على الشرقية والرياض والقصيم