“الموارد”: تطبيق سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية خاضع للمراجعة الدورية

تواصل – واس:

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن تطبيق قرار السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية خاضع للمراجعة الدورية، بما يخدم كافة الأطراف لتحقيق المصلحة العامة.

سحب ترخيص استقدام العمالة

وأشار آل حماد إلى أن العقوبة المترتبة، في حال عدم الالتزام أو التلاعب، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات أو المكاتب، إضافة إلى إجراءات أخرى قد تتعرض لها هذه المنشآت، لافتاً إلى أهمية تعامل المستفيد مع منصة “مساند” عند رغبته بالاستقدام، التي تعد المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في المملكة، وفقًا لـ”عكاظ”.

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4 فوائد لمبادرة التأمين

وبين آل حماد، أن الوزارة ستقوم، قريبًا، بتفعيل مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، مما سيحقق العديد من المكاسب، مثل:

1 – زيادة جاذبية سوق العمل السعودي.

2 – تسهيل التفاوض الثنائي مع الدول.

3 – تحسين العلاقة التعاقدية.

4 – تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية.

وأضاف أن ذلك سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

الحد الأعلى 15.000 ريال

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد ألزمت جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا ليبلغ 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

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السقف الأعلى لعدد من الجنسيات

ويعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة:

من أوغندا 9.500.

تايلاند 10.000.

كينيا 10.870.

بنغلاديش 13.000.

الفلبين 17.288 ريالًا سعوديًا.

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عقوبات تجاوز السقف الأعلى

وتؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند .

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

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