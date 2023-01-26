ضخ 300 ألف وحدة سكنية في المملكة حتى 2025

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أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، أن الشركة لديها خطة تتضمن ضخ 300 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة حتى عام 2025.

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إطلاق 150 مشروعًا في 17 مدينة

وأضاف البطي، في فيديو بثته “العربية” على هامش منتدى مستقبل العقار، أن مشاريع الشركة تتوزع على 17 مدينة، حيث تم إطلاق 150 مشروعاً حتى الآن.

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تنفيذ 116 ألف وحدة سكنية

وقال إن الوطنية للإسكان “وصلت إلى 116 ألف وحدة سكنية حالياً، بإجمالي استثمارات تقارب 100 مليار ريال، وذلك من إجمالي خطة تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية، وستستمر في ضخ المزيد من الاستثمارات للوصول إلى المستهدف”، وفقاً للرئيس التنفيذي محمد البطي.

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50 % من المعروض العقاري بالرياض

وتابع البطي أن مشاريع الوطنية للإسكان تتركز في مدينة الرياض التي تستحوذ على 50% من المعروض العقاري، موضحًا أن “الوطنية للإسكان” ستطلق في القريب العاجل مشاريع جديدة في شمال وشرق الرياض بإجمالي معروض يتجاوز 50 ألف وحدة سكنية.

والشركة الوطنية للإسكان هي ذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتهدف إلى استدامة موارد الوزارة، وتعمل في شراكات مع القطاعين الخاص والعام، وتعمل كممكن للقطاع العقاري والمطورين العقاريين للاستثمار في التطوير العقاري بالسعودية.