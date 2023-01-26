شاهد.. جريان شعيب غيلانة في رماح شمال شرق الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، جريان شعيب غيلانة في محافظة رماح شمال شرق الرياض مساء أمس الأربعاء، عبد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

المقطع المتداول، نشره الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ووثق من خلاله جريان شعيب غيلانة في مشهد مهيب، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقع حالة مطرية بالرياض

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً لأهالي منطقة الرياض، بشأن التقلبات الجوية، خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على كل من “الأفلاج، السليل، وادي الدواسر”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الخميس بمشيئة الله.

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