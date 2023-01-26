حصيلة يوم واحد.. وفيات كورونا تجاوزت 4 آلاف في الصين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات الصحية، أمس الأربعاء، في الصين أن 4273 شخصا، توفوا، يوم 4 من يناير الجاري، في مستشفيات في الصين، بسبب فيروس كورونا، في حصيلة تعد الأكبر في يوم واحد.

انخفاض تدريجي للأعداد

وقال مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، عبر موقعه الإلكتروني إن: “ذروة عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة ب‍فيروس كورونا في المستشفيات، حدثت في الرابع من يناير، عندما توفي 4273 شخصا”، حسب “السومرية”.

وأضاف البيان أن العدد انخفض، بشكل تدريجي، وفي 23 يناير، انخفض الرقم إلى 896 شخصا، وهو أقل بنسبة 79% مما كان عليه خلال الذروة.

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منظمة الصحة تخاطب الصين

وعاد فيروس كورونا المستجد للتفشي في عدد من المقاطعات الصينية بشكل مخيف، الأمر الذي أدى إلى فرض تعليمات صارمة وطارئة على السكان من قبل السلطات.

من جانبها رحبت منظمة الصحة العالمية بنشر بكين بيانات جديدة عن إصابات كورونا لديها، وطالبتها بتقديم مزيد من المعلومات حول الجائحة في مقاطعاتها.

وقالت المنظمة في بيان إن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي.

وذكرت في بيان أن “تيدروس أكد مجددا على أهمية المزيد من التعاون والشفافية من جانب الصين”.