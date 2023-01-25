الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مفاجأة.. هل بدأت النواة الداخلية للأرض في عكس دورانها وما معنى ذلك؟
مقتل مدنيين بينهم طفل بسبب ألغام حوثية وهجمات جوية في اليمن
شاهد.. جريان شعيب غيلانة في رماح شمال شرق الرياض
حصيلة يوم واحد.. وفيات كورونا تجاوزت 4 آلاف في الصين
بدء إيداع رواتب موظفي الدولة مضافًا لها العلاوة السنوية
بمنظومة باتريوت.. أوكرانيا تستعد لحظر الطيران في كييف

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بدء إيداع رواتب موظفي الدولة مضافًا لها العلاوة السنوية

بدء إيداع رواتب موظفي الدولة مضافًا لها العلاوة السنوية

بدء إيداع رواتب موظفي الدولة مضافًا لها العلاوة السنوية
٠٢:٤٤:٤٨ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت البنوك والمصارف في المملكة، قبل قليل وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية إيداع راتب شهر يناير، شاملاً العلاوة السنوية؛ لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، تقديم موعد الإيداع والصرف لرواتب موظفي الدولة؛ ليكون الخميس الموافق 2023/ 01/ 26م؛ بسبب موافقة الموعد المحدد لصرف الراتب 27 يوم الجمعة والذي يوافق إجازة رسمية في البلاد.

آلية إيداع الراتب

اقرأ أيضاً:

ماذا تفعل إذا ظهرت لك رسالة «لا يمكنك تعديل الراتب» في منصة التأمينات الاجتماعية؟

لماذا يشعر البعض بالقلق قبل استلام الراتب؟ مدير جمعية الادخار يجيب (فيديو)

وأكدت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي سابقًا أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

وفي حال وافق يوم صرف الراتب 27 من الشهر الميلادي يوم السبت على سبيل المثال، يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

اقرأ أيضاً:

توضيح عاجل من “حساب المواطن” حول تأثير البدلات غير الثابتة بالراتب على الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الراتب التقاعدي للمستفيد الرئيس والتابعين

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الراتب الرواتب العلاوة السنوية

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس أبحاث الدرن بتخصصي الرياض يفجر مفاجأة: تطعيم الدرن يقتل الأطفال حديثي الولادة

رئيس أبحاث الدرن بتخصصي الرياض يفجر مفاجأة: تطعيم الدرن يقتل الأطفال حديثي الولادة

٠٨:٢٢ ص، الأثنين، ٠٨ يناير ٢٠١٨
أول صور لمصابي الحادث المروري بتركيا.. والقائم بأعمال السفارة يطمئن على سلامتهم

أول صور لمصابي الحادث المروري بتركيا.. والقائم بأعمال السفارة يطمئن على سلامتهم

٠٤:٠٣ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
رسالة مهمة من الشيخ «الفوزان» عن فيروس كورونا (فيديو)

رسالة مهمة من الشيخ «الفوزان» عن فيروس كورونا (فيديو)

٠٨:٢٧ ص، الخميس، ٠٩ أبريل ٢٠٢٠
هل ترتفع قيمة الدعم بتقدم السن؟.. «حساب المواطن» يحسم الجدل

هل ترتفع قيمة الدعم بتقدم السن؟.. «حساب المواطن» يحسم الجدل

١٢:٤١ ص، الأربعاء، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *