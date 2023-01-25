بدء إيداع رواتب موظفي الدولة مضافًا لها العلاوة السنوية

تواصل – فريق التحرير:

بدأت البنوك والمصارف في المملكة، قبل قليل وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية إيداع راتب شهر يناير، شاملاً العلاوة السنوية؛ لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، تقديم موعد الإيداع والصرف لرواتب موظفي الدولة؛ ليكون الخميس الموافق 2023/ 01/ 26م؛ بسبب موافقة الموعد المحدد لصرف الراتب 27 يوم الجمعة والذي يوافق إجازة رسمية في البلاد.

آلية إيداع الراتب

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وأكدت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي سابقًا أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

وفي حال وافق يوم صرف الراتب 27 من الشهر الميلادي يوم السبت على سبيل المثال، يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

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