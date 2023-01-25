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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة
٠٢:٣١:٢٥ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة.

ووثق مقطع فيديو متداول، أجواء ماطرة على المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها لأهالي منطقة مكة المكرمة، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله تعالى.

سحب رعدية بمنقطة مكة

وتشمل الحالة الجوية، تكون تشكيلات من السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من “الخرمة، المويه، تربة، رنية”.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، بمشيئة الله.

أمطار رعدية بمنطقة الرياض

كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها جديدا لأهالي منطقة الرياض، بشأن التقلبات الجوية، خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على كل من “الأفلاج، السليل، وادي الدواسر”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الخميس بمشيئة الله.

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