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مشاكل وآلام الظهر تنذر بأمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

مشاكل وآلام الظهر تنذر بأمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

مشاكل وآلام الظهر تنذر بأمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
٠٢:٣٢:٠٩ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء الصحة من خطورة تجاهل مشاكل وآلام الظهر خاصة في حالة استمرار الآلام لفترات طويلة، حيث تستدعي الحالة استشارة الطبيب فوراً.

وتفصيلاً، أوضحت حركة “الظهر الصحي” الألمانية، أن آلام الظهر لها أسباب عدة أبرزها ما يلي:

أسباب آلام الظهر

– الشد العضلي الناجم عن الحركات الخاطئة

– ضعيات الجسم الخاطئة

– حمل الأغراض الثقيلة بشكل خاطىء.

استدعاء الإسعاف فوراً

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وأشارت الحركة الألمانية، إلى أن سبب آلام الظهر قد يكمن أيضاً في المغص المراري، والذي يحدث عندما تسد حصاة المرارة مخرج المرارة.

وأضافت الحركة “في هذه الحالة يشعر المريض بآلام شديدة في الجزء العلوي من البطن، والتي تمتد إلى الظهر والكتف، بالإضافة إلى الغثيان والقيء”.

وأكدت الحركة الألمانية، أن آلام الظهر قد تندر أيضاً بأزمة قلبية تهدد الحياة، وحينئذ تكون آلام الظهر مصحوبة بآلام في القفص الصدري أو آلام خلف عظمة القص، وفي هذه الحالة يجب استدعاء الإسعاف على الفور لتلقي الرعاية الطبية دون تأخير.

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