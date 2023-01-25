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تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
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تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات

تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات

تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
٠٢:٠٥:١١ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها لأهالي منطقة مكة المكرمة، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله تعالى.

سحب رعدية بمنقطة مكة

وتشمل الحالة الجوية، تكون تشكيلات من السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من “الخرمة، المويه، تربة، رنية”.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، بمشيئة الله.

أمطار رعدية بمنطقة الرياض

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيه جديد لأهالي منطقة الرياض، بشأن التقلبات الجوية، خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على كل من “الأفلاج، السليل، وادي الدواسر”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الخميس بمشيئة الله.

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