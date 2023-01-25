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بمنظومة باتريوت.. أوكرانيا تستعد لحظر الطيران في كييف

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بمنظومة باتريوت.. أوكرانيا تستعد لحظر الطيران في كييف

بمنظومة باتريوت.. أوكرانيا تستعد لحظر الطيران في كييف

بمنظومة باتريوت.. أوكرانيا تستعد لحظر الطيران في كييف
٠٢:٣٥:٣٢ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اقتربت كييف بشدة من الحصول على منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية، في ظل الحديث عن تصعيد عسكري، خلال الأشهر المقبلة.

خلال أسابيع 

ومن المقرر أن تتلقى كييف خلال الأسابيع المقبلة ما يصل إلى 4 أنظمة من طراز “إم آي أم-104 باتريوت” وهي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو تُستعمل من قبل الولايات المتحدة وعدد من حلفائها، حسبما نقلت صحيفة “إيكونوميست” في تقرير لها.

التدريب على منظومة باتريوت 

وبدأ ما يقرب من 100 جندي أوكراني، وهو العدد المطلوب لتشغيل بطارية واحدة من “باتريوت”، التدريب على تلك المنظومة في قاعدة “فورت سيل” للجيش الأميركي بولاية أوكلاهوما، منتصف الشهر الجاري.

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دبابات أمريكية وألمانية

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن وبرلين رسمياً موافقتهما على إرسال دبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا للتصدّي للقوات الروسية.

ويعتقد مراقبون وخبراء عسكريون، أن تلك الخطوات ستدفع إلى إطالة أمد الحرب على الأراضي الأوكرانية، وتصاعد المواجهات العسكرية خلال الربيع المقبل بشكل كبير.

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أخبار أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية دبابات ألمانية كييف منظومة صواريخ باتريوت

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