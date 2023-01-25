“تحفيظ المدينة”: أكثر من 67 ألف طالب وطالبة ختموا حفظ القرآن الكريم حتى الآن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المدينة، أن عدد الطلاب والطالبات الذين ختموا حفظ القرآن الكريم من أن بدأت الجمعية عملها وحتى الآن بلغ أكثر من 67 ألف طالب وطالبة.

تحفيظ القرآن الكريم

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وقالت تحفيظ المدينة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه منذ أن بدأت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة وحتى الآن ختم حفظ القرآن الكريم أكثر من 67586 طالب وطالبة لكتاب الله تعالى، نفع الله بهم ورزقهم شفاعته”.

ترشيح حفظة القرآن

وفي وقت سابق أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة ترشيح عدد من مدرسيها وطلابها لإمامة المصلين في شهر رمضان المبارك، بمشيئة الله.

وأضافت تحفيظ المدينة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تقوم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بترشيح عدد من مدرسيها وطلابها لإمامة المصلين في شهر رمضان المبارك لصلاة التراويح في عدد كبير من مساجد المدينة وضواحيها”.

وأكدت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة أهمية وفضل تحفيظ القرآن الكريم بقولها “طابت البذرة فطاب الثمر وعم نفعه ولله الحمد”.

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