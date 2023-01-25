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روسيا: “الحرق” في انتظار “أبرامز” الأمريكية القادمة لأوكرانيا
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روسيا: “الحرق” في انتظار “أبرامز” الأمريكية القادمة لأوكرانيا

روسيا: “الحرق” في انتظار “أبرامز” الأمريكية القادمة لأوكرانيا

روسيا: “الحرق” في انتظار “أبرامز” الأمريكية القادمة لأوكرانيا
٠١:٤٠:٥٤ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

قال الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريجين، إن الدبابات التي أعلن الرئيس الأمريكي إرسالها إلى أوكرانيا مصيرها الحرق.

وأضاف – حسب روسيا اليوم- أنه يُمكن للدبابات الأمريكية “أبرامز إم 1” إطالة أمد القتال فقط، وتأخير موعد هزيمة أوكرانيا.

مهمتنا حرقها

وصرّح شوريجين بذلك في معرض تعليقه على بيان “البنتاغون” حول الشحنة القادمة المكوّنة من 31 وحدة من هذه المركبات المدرعة إلى نظام كييف بأن الصناعة العسكرية الروسية يجب أن ترد على هذه الخطوة الأمريكية من خلال زيادة إمدادها بالدبابات.

وكذلك هيئات القيادة والسيطرة العسكرية التي تخطط لإنشاء وحدات وتشكيلات جديدة مكتملة، وقال: “مهمتنا الرئيسية هي إحراق تلك الدبابات.”

عشرات الآلاف من القذائف

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الدبابات، تم تسليم عشرات الآلاف من القذائف ومئات العربات المدرعة إلى كييف. وقال: “في الواقع، أوكرانيا تخضع لضخ مستمر للأسلحة من أجل مهمة واحدة فقط، إلحاق الهزيمة العسكرية بروسيا بأي ثمن.”

بايدن يعلن المساعدات

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تقديم حزمة مساعدات عسركية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشرات الدبابات من طراز أبرامز ومدرعات وذخائر.

13 دبابة أبرامز

وقال بايدن إن أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وعن فاعلية دبابات ابرامز الأميركية، قال جو باين: “دبابات أبرامز هي أفضل الدبابات في العالم(…) وسندرب الأوركرانيين قريبا، بينما نعمل على إيصالها إلى أرض المعركة”.

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الكلمات الدلالية:
أوركانيا الحرب الروسية دبابات أبرامز روسيا

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