استشاري يحذر من تعرض كبار السن لـ«الاكتئاب»: لا تتركوهم بمفردهم

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة ترك كبار السن بمفردهم لفترات طويلة، مما يتسبب في تعرضهم لأمراض الاكتئاب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يكثر وجود مرض الاكتئاب في كبار السن خاصةً من فقد شريك حياته، أو من فقدت شريك حياتها”.

خطورة ترك كبار السن بمفردهم

وأضاف الدكتور خالد النمر، أن مشاكل وأعراض الاكتئاب تظهر أكثر على كبار السن، في حالة انشغال الأبناء بحياتهم الخاصة، مؤكدا أهمية حرص الأبناء على عدم ترك الوالدين كبار السن بمفردهم.

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في سياق متصل، أوصى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، تجنب 5 أمور خلال التواصل مع كبار السن ومجالستهم، أبرزها عدم الحديث في الهاتف أو مقاطعتهم خلال الحديث.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره المجلس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

5 محظورات عند مجالسة كبار السن

وقال المجلس: “فسر، لا تقاطع، أنصت، احترم، اهتم، خطوات بسيطة تفرق عند حديثك مع كبير السن”.

وأوضح المجلس أن الأمور الخمسة التي يجب تجنبها عند الحديث مع كبار السن هي:

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1-الابتعاد عن إشعار كبار السن بأنهم جيل مختلف كون ذلك يشعرهم بالنقص.

2- تجنب مقاطعتهم أثناء التحدث لأن كبير السن قد يفقد الاسترسال والقدرة على إكمال الجملة عند مقاطعته وهو يتحدث.

3- تجنب استخدام الهاتف عند مجالسة كبار السن لأن ذلك يشعرهم بعدم الاهتمام والإنصات.

4- الابتعاد عن إصدار الأحكام على أحاديثهم كون ذلك يجعلهم ينفرون من البدء في الحديث.

5- تجنب عدم الاهتمام بما يقولون لأن ذلك يشعره بأنك لا تستمتع بالحديث معه.

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