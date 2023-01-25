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جمعية الدعوة بالشرائع في مكة المكرمة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

جمعية الدعوة بالشرائع في مكة المكرمة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

جمعية الدعوة بالشرائع في مكة المكرمة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠١:٠٣:٤٧ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير تنمية موارد.
2- مشرف ومتابع أداء.
3- موظف علاقات وتنمية موارد (5 وظائف).

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الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- بكالوريوس علاقات أو تسويق وتنمية موارد أو دبلوم في نفس التخصص.
3- من سكان مكة المكرمة.
4- يفضّل القدرة على التخاطب بالإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م، ولمدة 10 أيام من تاريخه.

التفاصيل وطريقة التقديم:

– يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): mdshraey@gmail.com

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