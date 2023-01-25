جمعية الدعوة بالشرائع في مكة المكرمة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى.
واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير تنمية موارد.
2- مشرف ومتابع أداء.
3- موظف علاقات وتنمية موارد (5 وظائف).
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الشروط المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- بكالوريوس علاقات أو تسويق وتنمية موارد أو دبلوم في نفس التخصص.
3- من سكان مكة المكرمة.
4- يفضّل القدرة على التخاطب بالإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م، ولمدة 10 أيام من تاريخه.
التفاصيل وطريقة التقديم:
– يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): mdshraey@gmail.com
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