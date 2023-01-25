جمعية الدعوة بالشرائع في مكة المكرمة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير تنمية موارد.

2- مشرف ومتابع أداء.

3- موظف علاقات وتنمية موارد (5 وظائف).

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الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- بكالوريوس علاقات أو تسويق وتنمية موارد أو دبلوم في نفس التخصص.

3- من سكان مكة المكرمة.

4- يفضّل القدرة على التخاطب بالإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م، ولمدة 10 أيام من تاريخه.

التفاصيل وطريقة التقديم:

– يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): mdshraey@gmail.com

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