وكالة المسجد النبوي تواصل استعداداتها للسفر الرمضانية لعام ١٤٤٤هـ

تواصل- واس:

تواصل الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعدادها المسبق لتطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية لعام ١٤٤٤هـ، الذي تهدف من خلاله للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي.

الإلتزام بالشروط والضوابط

وأكدت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية بالمسجد النبوي حنان العروي, الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات من قبل مقدمات خدمات سفر إفطار الصائمات, مشددةً على تطبيق معايير الجودة المعتمدة, مشيدةً بالدور التكاملي للقطاعات والمؤسسات غير الربحية المساهمة في تقديم الخدمات لقاصدات المسجد النبوي.

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تطوير أداء إدارة السفر الرمضانية

‎وفي سياق متصل أقامت الشؤون النسائية بالمسجد النبوي, ورشة عمل لتطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية, ناقشت دليل الأنظمة والتشريعات في منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية, والإجراءات التنفيذية والإحصاءات والمؤشرات الرقمية, والجودة وإدارة الأزمات, ومؤشرات أداء السفر الرمضانية للعام ١٤٤٣هـ.

وبلغ عدد الوجبات المقدمة للصائمات فيها قرابة (١,٢٨٥,٠٠٠ ) وجبة إفطار, شملت الطاقة الاستيعابية الكاملة للأقسام النسائية, شارك فيها (٥٢٤) مقدمة خدمة إفطار صائمة بالتعاقد مع شركات الإعاشة و (٨٢١)متطوعة, وذلك بإشراف ومتابعة من قبل (٢٢ )موظفة.

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