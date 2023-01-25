مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 4 شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 26 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:39 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 4 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34

المدينة – 12:34

الرياض – 12:06

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:41

الرياض – 3:13

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:07

المدينة – 6:03

الرياض – 5:34

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:37

المدينة – 7:33

الرياض – 7:04

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