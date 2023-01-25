الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة
تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة مكة.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر لساعات
3 مشروبات تحارب الأرق وتعزز استقرار النوم
“تحفيظ المدينة”: أكثر من 67 ألف طالب وطالبة ختموا حفظ القرآن الكريم حتى الآن
“فلكية جدة”: كويكب يعبر بجوار الأرض.. اليوم الخميس
روسيا: “الحرق” في انتظار “أبرامز” الأمريكية القادمة لأوكرانيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة
٠٢:١٥:١١ ص، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 4 شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 26 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:39 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 4 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34

المدينة – 12:34

الرياض – 12:06

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:41

الرياض – 3:13

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:07

المدينة – 6:03

الرياض – 5:34

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:37

المدينة – 7:33

الرياض – 7:04

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يدرس تخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

«الشورى» يدرس تخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

١١:٠٠ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٦
اقتحام موكب «بايدن» وعناصر أمريكية «سرية» ترد في وقت قياسي

اقتحام موكب «بايدن» وعناصر أمريكية «سرية» ترد في وقت قياسي

٠٦:٠٤ م، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
الطقس: سماء غائمة جزئياَ وعوالق ترابية على جنوب وغرب المملكة

الطقس: سماء غائمة جزئياَ وعوالق ترابية على جنوب وغرب المملكة

٠٧:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠١٥
«حماية الوحدة الوطنية» وتعديل «الأحوال المدنية» على جدول أعمال «الشورى»

«حماية الوحدة الوطنية» وتعديل «الأحوال المدنية» على جدول أعمال «الشورى»

٠٤:٤٤ م، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *