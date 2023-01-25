حالتهما خطيرة.. توجيه عاجل من أمير الحدود الشمالية بشأن ضحايا واقعة “الخيمة”

تواصل- فريق التحرير:

وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية, الشؤون الصحية بالمنطقة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين سامي العتيبي و مناحي العتيبي في حادث الاختناق الناتج عن إشعال الفحم في خيمة مغلقة في قرية لينة بمنطقة الحدود الشمالية.

كما وجّه بتقديم أقصى درجات العناية للمصابين، ونقلهم لاي مستشفى مناسب لحالتهم الصحية، فيما نقل محافظ رفحاء فراج العماني، تعازي ومواساة سموِّ أميرِ منطقة الحدود الشمالية اليوم، لذوي المتوفين عبدالكريم العنزي وحزام العتيبي وماجد العتيبي رحمهم الله.

ودعا سموُّه اللهَ تعالى أن يتغمَّدَ المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

تفاصيل الواقعة

على مدار الأيام الماضية أطلقت جهات مختلفة منها وزارة الصحة والدفاع المدني، تنبيهات حول خطورة المدفأة أو إشعال الحطب والفحم داخل مكان مغلق.

وفي واقعة مفجعة، أوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية ، أن غرفة العمليات 997 تلقت قبل صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض مجموعة من الأشخاص للاختناق في منطقة صحراوية جنوب مركز لينة التابع لمحافظة رفحاء، حسب صحيفة الرياض.

3 وفيات ومصابين

وأضافت أنه تم التعامل مع البلاغ على الفور بتوجيه الفرق الإسعافية ، وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود خمس إصابات بالموقع ، تم نقل اثنان منها للمستشفى، فيما تبين وفاة ثلاثة حالات داخل خيمة نتيجة الاختناق ، وبينت الهيئة أن الحالات المنقولة خطيرة .

تعليمات هام

ودعت هيئة الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص، في ما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة.

وكذلك إشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل، تجنباً لأي طارئ لا قدر الله، حيث تكمن خطورة أول أكسيد الكربون في أنه ليس له طعم أو رائحة أو لون.

كما أنه يتغلغل إلى داخل الجهاز التنفسي دون الشعور بذلك، فضلا على الغازات الأخرى التي تنبعث من السوائل التي تستخدم لإشعال الحطب أو الفحم من كيروسين أو غيره.

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