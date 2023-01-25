الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة
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المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة
١١:٥٥:١٤ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض توفر وظائف إدارية بمسمى كاتب جناح (Ward Clerk) في أقسام وأجنحة المستشفى بالرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– كاتب جناح (جناح الرعاية المخففة لجراحة القلب – الرياض)

– كاتب جناح (جناح غرف العمليات بالدور الثاني – الرياض)

– كاتب جناح (وحدة طب الأورام – الرياض)

– كاتب جناح (جناح ب-1 طوارئ البالغين – الرياض)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).

– حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

– لا يشترط الخبرة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (إجتياز اختبار اللغة بنسبة لا تقل عن 60%).

– مهارات في استخدام الحاسب الآلي.

الوصف الوظيفي:

أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى مع الحفاظ على السرية.

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المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: ( هنا ) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه، يستمر التقديم حتى الثلاثاء 1444/7/16هـ (الموافق 2023/2/7م).

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