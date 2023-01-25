المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض توفر وظائف إدارية بمسمى كاتب جناح (Ward Clerk) في أقسام وأجنحة المستشفى بالرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– كاتب جناح (جناح الرعاية المخففة لجراحة القلب – الرياض)

– كاتب جناح (جناح غرف العمليات بالدور الثاني – الرياض)

– كاتب جناح (وحدة طب الأورام – الرياض)

– كاتب جناح (جناح ب-1 طوارئ البالغين – الرياض)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).

– حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

– لا يشترط الخبرة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (إجتياز اختبار اللغة بنسبة لا تقل عن 60%).

– مهارات في استخدام الحاسب الآلي.

الوصف الوظيفي:

أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى مع الحفاظ على السرية.

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المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: ( هنا ) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه، يستمر التقديم حتى الثلاثاء 1444/7/16هـ (الموافق 2023/2/7م).