زلزال قوي يضرب دولة عربية ولا أنباء عن خسائر حتى الآن

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سجلت مصر هزة أرضية بقوة 87ر5 درجات على مقياس ريختر، وهي المرة الثالثة في أقل من شهرين التي تشهدها مصر لزلزال يشعر به السكان.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري في بيان له اليوم أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد على عمق 64ر3 كيلو مترات، دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن.

زلزال سابق

وكانت مصر تعرضت لزلزال قوي آواخر شهر(12) الماضي، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام.

وحسب إعلام محلي، شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء هزة أرضية شديدة للمرة الثانية خلال 3 أيام.

وشعر سكان المدينة بالهزة الأرضية التي بلغت شدتها نحو 4.41 درجة على مقياس ريختر.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الهزة الأرضية لم تسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى الآن.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في بيان له اليوم، أن الهزة الأرضية كانت على بعد 31 كيلو متر جنوب غرب مدينة الطور بقوة 4.41 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 28.02 شمالًا، وخط الطول 33.42 شرقًا، والعمق 15.04 كيلو متر.

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جدير بالذكر أن مدينة الطور تعرضت يوم الثلاثاء الماضي لهزة أرضية شديدة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل شعر بها سكان المدينة من شدتها، والتي بلغت نحو 5 درجات على مقياس ريختر، واستمر قرابة نصف الدقيقة، ما تسبب في إصابة المواطنين بحالة من الهلع والذعر، ولم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.