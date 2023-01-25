بالخطوات .. طريقة معرفة أي عمليات تفتيش أو عبث بجهازك الآيفون (فيديو)

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أوضح الخبير التقني سالم الحربي طريقة معرفة أي عمليات تفتيش أو عبث بأجهزة الآيفون حفاظاً على خصوصية المستخدمين.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن بكل بساطة معرفة أي عمليات تفتيش أو عبث بجهازك الآيفون من خلال الخطوات التالية:

خطوات معرفة أي تفتيش بالآيفون

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– الدخول إلى الإعدادات

– الضغط على الخصوصية والأمن

– الضغط على تقرير الخصوصية والتطبيقات

– الاطلاع على أي تطبيقات تم الدخول عليها

وحذر الخبير التقني سالم الحربي من أي عمليات تفتيش بأجهزة الآخرين حفاظاً على الخصوصية والبيانات الشخصية للآخرين.

ميزة جديدة ومشاكل بالخصوصية

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة جديدة في تحديث سناب شات الجديد تنتهك خصوصية المستخدم.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمن حدثوا سناب شات ميزة تنتهك خصوصيتك احذر منها”.

وأضاف سالم الحربي أن هذه الميزة هي ميزة “الاتصال بي”، كما نصح الحربي “بإغلاق هذه الميزة وتفعيلها للأصدقاء فقط”.

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