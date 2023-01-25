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بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في روضة سدير
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بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في روضة سدير

بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في روضة سدير

بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في روضة سدير
١٠:٢٠:٥٦ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتدفق الشلالات في روضة سدير بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض.

أمطار وتدفق الشلالات

وأظهر المقطع المتداول، أجواء ماطرة، وتدفق الشلالات في روضة سدير، بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة المجمعة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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