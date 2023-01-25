ينتهي غدا.. تكامل القابضة تعلن عن برنامج تطوير الخريجين في كافة التخصصات

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أعلنت شركة تكامل القابضة (تابعة لوزارة الموارد البشرية) عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين للرجال والنساء حملة البكالوريوس والماجستير في كافة التخصصات.

أبرز التخصصات المطلوبة

– القانون

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– التسويق

– المحاسبة

– اللغة الإنجليزية

– المالية

– هندسة الحاسب

– نظم معلومات الحاسب

– علوم الحاسب

– اللغويات التطبيقية

– الهندسة المعمارية

– تحليل الأعمال

– علم الأحياء

– تقنية النانو

– الهندسة المدنية

– إدارة الإنشاءات

– الأمن السيبراني

– علوم جنائية رقمية

– التصنيع

– التأمين وإدارة المخاطر

– الدراسات الدولية

– الهندسة الميكانيكية

– الطب

– إدارة المشاريع

– إدارة العمليات

– الصيدلة

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نبذة عن الشركة:

شركة تكامل القابضة (شركة حكومية بالكامل) تنتمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأسست في عام 2013م، وأهم أدوارها هو تمثيل الوزارة وتحقيق أهدافها من أجل تحسين وتطوير سوق العمل السعودي وبيئة العمل في المنشآت الحكومية والخاصة، ليشمل كل ذلك أرباب العمل، والموظفين، والباحثين عن عمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط: ( هنا ) ويستمر حتى الخميس 1444/7/4هـ (الموافق 2023/1/26م).