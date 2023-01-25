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عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية بعنوان “الامتياز التجاري”
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عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية بعنوان “الامتياز التجاري”

عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية بعنوان “الامتياز التجاري”

عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية بعنوان “الامتياز التجاري”
١٠:١٨:٣٤ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) بعنوان (الامتياز التجاري)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

عنوان الدورة:

– الامتياز التجاري.

الفئة المستهدفة:

– أصحاب العمل و العمال.
– موظّفو القطاع الخاص.
– المُقبِلون على العمل.

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الهدف العام من الدورة:

– دورة تدريبية تهدف إلى التعرف على العديد من الأساليب الحديثة التي تُساعد على فتح أسواق جديدة؛ بسبب التطوّر السريع في عالم التجارة، وسيطرة العولمة على أساليب الأعمال، تتجلّى عن طريق العلامات والأسماء التجارية المملوكة لأصحابها في أدنى درجات المخاطر والتكاليف.

شهادة إتمام:

– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

التفاصيل:

أشار صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى أنه يمكن الحصول على  المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

طريقة التقديم:

– ولفت صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى أنه يمكن التقديم في الدورة التدريبية من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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