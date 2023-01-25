الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. مراجعة الرسوم الدراسية وحقيقة توقف حساب المواطن بعد شهرين وتعليق الدراسة
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أهم 10.. مراجعة الرسوم الدراسية وحقيقة توقف حساب المواطن بعد شهرين وتعليق الدراسة

أهم 10.. مراجعة الرسوم الدراسية وحقيقة توقف حساب المواطن بعد شهرين وتعليق الدراسة

أهم 10.. مراجعة الرسوم الدراسية وحقيقة توقف حساب المواطن بعد شهرين وتعليق الدراسة
١٠:١٧:٥٦ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن طلب تعديل المسمى الوظيفي في التأمينات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن تعديل المسمى الوظيفي في التأمينات الاجتماعية، من خلال بعض الخطوات والشروط.. المزيد هنا

تصريح عاجل لوزير التعليم بشأن مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية

أعلن وزير التعليم يوسف البنيان، أن دور الوزارة واللجان المعنية يقتصر على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية.. المزيد هنا

بالرياض.. هبوط الإسفلت في طرق “الحريق” بسبب الأمطار والسيول (صور)

شهدت محافظة الحريق في منطقة الرياض، اليوم، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.. المزيد هنا

عاجل.. هل خبر توقف البرنامج بعد شهرين صحيح؟.. حساب المواطن يُجيب

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء، أنه لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم المستحق للمواطنين.. المزيد هنا

توضيح من “الموارد البشرية” بشأن المنشآت الصغيرة المعفاة من دفع المقابل المادي

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المتابعين بشأن توظيف أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.. المزيد هنا

النيابة تصدر بيانا مهما حول الحماية من الإيذاء والإبلاغ عن الجرائم

رفت النيابة العامة الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به.. المزيد هنا

العنف - الضرب - الايذاء - 0النيابة العامة

الجوازات: 4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة

حددت المديرية العامة للجوازات، شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية.. المزيد هنا

الجوازات - مطار الملك عبد العزيز -- جدة - تاشيرة -- السفر

الموارد البشرية توضح أهم شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة (9) عمال فأقل من دفع المقابل المالي.. المزيد هنا

الموارد البشرية
الموارد البشرية

برعاية ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023”

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023م”.. المزيد هنا

وزير الحرس الوطني يفتتح "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية

تعليق الدراسة بجميع مدارس المجمعة.. غدًا الخميس

أعلنت إدارة تعليم محافظة المجمعة بالرياض، استمرار الدراسة عن بُعد غدٍ الخميس عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، وذلك بسبب التقلبات الجوية.. المزيد هنا

تعليم المجمعة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الموارد البشرية حساب المواطن نشرة تواصل

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