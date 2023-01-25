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تعليق الدراسة الحضورية في الزلفي والغاط.. غدًا الخميس
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تعليق الدراسة الحضورية في الزلفي والغاط.. غدًا الخميس

تعليق الدراسة الحضورية في الزلفي والغاط.. غدًا الخميس

تعليق الدراسة الحضورية في الزلفي والغاط.. غدًا الخميس
٠٩:٢٩:٢٠ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم الزلفي، تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

استمرار الدراسة عن بعد 

وذكرت عبر الحساب الرسمي على تويتر: “تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر ‎منصة مدرستي ،يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس بـتعليم الزلفي”.

وفي الوقت نفسه، قالت إدارة تعليم الغاط، عبر الحساب الرسمي على تويتر: “حرصًا على سلامة الجميع، قد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444هـ عبر ‎منصة مدرستي”.

وأوضحت أن التعميم يشمل جميع الطلبة والطالبات و منسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم الغاط.

تعليق الدراسة بجميع مدارس المجمعة.. غدًا الخميس

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