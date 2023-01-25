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إنقاذ مولودة من نزيف بالمخ في الخرج
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إنقاذ مولودة من نزيف بالمخ في الخرج

إنقاذ مولودة من نزيف بالمخ في الخرج

إنقاذ مولودة من نزيف بالمخ في الخرج
١٠:١٩:٥٧ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك خالد بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 6 ساعات؛ تعاني من نزيف عميق في المخ ضاغط على جذع المخ.

غيبوبة وفشل في التنفس 

وحسب “الرياض”، دخلت الطفلة بعد ولادتها طبيعياً بثلاثة ساعات، في غيبوبة مفاجأة مع فشل في التنفس، ليتم نقلها من مستشفى الولادة والأطفال بالخرج إلى مستشفى الملك خالد.

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جراحة عاجلة في المخ

وتم التدخل الفوري بعد وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي وعمل أشعة رنين مغناطيسي للمخ؛ حيث تبيّن وجود نزيف كبير في الحجرة الخلفية للمخ مسبباً ضغط على جذع المخ.

ونجح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب د. عرفان صديقي بإزالة النزيف من المخ دون وجود أي مضاعفات، وتكللّت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وخرجت الطفلة من المستشفى بعد تحسن حالتها.

وتعمل مستشفيات التجمع الصحي الأول بشكلٍ تكاملي؛ لتقديم رعاية متطورة ذات جودة عالية، بالإضافة إلى وجود أفضل الكفاءات الطبية في كافة التخصصات العامة والدقيقة.

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