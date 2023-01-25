تنبيه متقدم.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول في الشرقية تستمر حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً لأهالي المنطقة الشرقية بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القليلة القادمة، على عدد من المحافظات والمدن.

أمطار غزيرة وبرد وسيول

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط حبات البرد وجريان السيول، مع شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية حتى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس، وتحديداً على كل من “الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا”.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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