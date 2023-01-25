الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه متقدم.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول في الشرقية تستمر حتى هذا الموعد
وزير الشؤون الإسلامية: هؤلاء الدعاة لن يعتلوا المنابر مجددًا
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والاسترليني
هل ينزل دعم حساب المواطن للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل؟
منها الإقلاع عن التدخين.. 4 نصائح للوقاية من “الفتق”
لفك الاختناقات المرورية في حاضرة الدمام.. “الشرقية” تنجز أعمال صيانة الطرق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه متقدم.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول في الشرقية تستمر حتى هذا الموعد

تنبيه متقدم.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول في الشرقية تستمر حتى هذا الموعد

تنبيه متقدم.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول في الشرقية تستمر حتى هذا الموعد
٠٩:٢٢:٤٨ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً لأهالي المنطقة الشرقية بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القليلة القادمة، على عدد من المحافظات والمدن.

أمطار غزيرة وبرد وسيول

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط حبات البرد وجريان السيول، مع شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على المنطقة الشرقية حتى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس، وتحديداً على كل من “الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا”.

اقرأ أيضاً:

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول وصواعق على القرين غرب القصيم

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

اقرأ أيضاً:

بالرياض.. هبوط الإسفلت في طرق “الحريق” بسبب الأمطار والسيول (صور)

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار أمطار غزيرة الشرقية هطول أمطار

مواد ذات صلة

المزيد
آخر الخدمة.. فيل يباغت عاملاً بـ «نطحة مميتة»

آخر الخدمة.. فيل يباغت عاملاً بـ «نطحة مميتة»

٠٥:٥٦ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
خلال 24 ساعة.. “الرياض” الأعلى في إصابات كورونا بـ 102 إصابة

خلال 24 ساعة.. “الرياض” الأعلى في إصابات كورونا بـ 102 إصابة

٠٢:٥١ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
السيرة الذاتية لوزير العمل الجديد

السيرة الذاتية لوزير العمل الجديد

١١:١٤ م، الجمعة، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٦
الطيران المدني: فَصْل 4 عمال في واقعة نقل أمتعة الركاب بطريقة غير لائقة (فيديو)

الطيران المدني: فَصْل 4 عمال في واقعة نقل أمتعة الركاب بطريقة غير لائقة (فيديو)

٠٤:١٢ م، الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *