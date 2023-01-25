وزير الشؤون الإسلامية: هؤلاء الدعاة لن يعتلوا المنابر مجددًا

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هناك دعاة انتهى وقتهم إلى غير رجعة.

وأوضح “آل الشيخ”، أن الدعاة الآن- ولله الحمد- على مستوى مميز جدا ويخافون الله ويتقونه ولديهم علم غزير وهم أبناء هذا الوطن.

وتحدث الوزير خلال تفقده مقر فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، عن أهمية خدمة بيوت الله ونشر الدعوة وتحقيق ما ينبغي تحقيقه خدمة لأبناء هذه المنطقة الغالية، حسب عكاظ.

ضبط المنابر

كما نوه بما وصلت الوزارة له من مراحل متقدمة جداً في عملها وبأدائها الواجب الذي تقوم به من خلال ضبط المنابر ومنع الغلاة من امتطاء المنابر الدعوية.

وكذلك من خلال ضبط المسار الدعوي وضبط الإنفاق المالي والأعمال الإدارية وتحقيق فروقات مالية كبيرة تم توفيرها خلال أربع سنوات بما يعادل 5 مليارات ريال تم صرفها على الديون التي كانت على الوزارة منذ سنوات وعلى حقوق المتقاعدين وغيرهم، إلى جانب الصرف على مشاريع جديدة نفذتها الوزارة.

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المنابر الآن مضبوطة 100%

وشدد آل الشيخ على أنه لا يسمح لأي داعية أن يقدم ما لديه من علم إلا إذا كان أهلا أن يقدم للناس ما لديه.

وقال: أصبحت المنابر الآن مضبوطة 100%، والمسموح لهم بالآلاف يؤدون هذه الأعمال التي سبقهم إليهم الأنبياء بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فهذا منهج دعاتنا ولله الحمد اليوم.

انتهى وقت هؤلاء الدعاة

وتابع الوزير: انتهى وقت المهيجين والممثلين والمصارعين والحركيين والمتمصلحين من الدعوة، الآن الدعاة ولله الحمد على مستوى مميز جدا ويخافون الله ويتقونه ولديهم علم غزير وهم أبناء هذا الوطن، وحريصون على أن يقدموا ما لديهم من علم.

أما الممثلون والمهرجون والمضحكون للناس والمستهترون والذين يريدون أن يأتيكم ما أتى غيركم، انتهى وقتهم إلى غير رجعة بإذن الله.

أهمية الإخلاص

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أداء الواجب وأن يستشعر الذي يعمل في هذه الوزارة مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى لأن من أخذ الأجر سأله الله عنه.

وأوضح أن الوزارة لن تتسامح مع كل مقصر في جانب تحقيق رسالة الوزارة والمحافظة على قدسية بيوت الله والمحافظة على أملاكها من ضعاف النفوس الذين رصدت الوزارة أخيرا عبر الجولات الرقابية وجود تعديات على أملاك المساجد وخدماتها.

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أهمية دور الدعاة

وبين آل الشيخ أهمية الدور الذي يقدمه الدعاة في تعزيز الانتماء للوطن وولاة أمره وأن يتكاتف الجميع لحمايته من أي شائبة تشوبه وأن يعمل الجميع على التحذير من دعاة السوء ودعاة الفتن الذين يؤذون أمننا وأن نعمل سوياً كي لا يكون بيننا من يهيج أو يثير الفتن.

شكرًا خادم الحرمين وولي العهد

وفي ختام كلمته قدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما لوزارة الشؤون الإسلامية، حيث بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم تم توظيف 42 ألف موظف وموظفة في فترة وجيزة.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي لتفقد احتياجات المواطنين والاطلاع على سير العمل وما يتطلب لتطويره وفق ما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف ورؤية المملكة 2030.

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