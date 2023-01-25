هل ينزل دعم حساب المواطن للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل؟
تواصل- فريق التحرير:
رد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على أحد المواطنين حول إمكانية نزول الدعم للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل.
وقال المواطن في سؤاله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” إذا كان العائل غير مؤهل لكن الفرد مؤهل هل ينزل لي حساب المواطن ولا ضروري العائل يكون مؤهل؟”.
ورد الحساب بالتأكيد أنه :” في حال كان المستفيد الرئيسي “غير مؤهل” فإنه يلغي استحقاق التابعين، وبإمكانه التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال حسابه ( دراسة الأهلية ، أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)”.
حياك الله ، في حال كان المستفيد الرئيسي "غير مؤهل" فإنه يلغي استحقاق التابعين، وبإمكانه التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال حسابه ( دراسة الأهلية ، أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وارفاق المستندات ان وجدت)
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 25, 2023
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وتسائل آخر :” قدمت اعتراض على عدم الأهليه بسبب الحالة الاجتماعية متى اعرف قبول الاعتراض، هل يشملني دفعة 63 من شهر فبراير أم دفعة 64 من شهر مارس”.
ورد حساب خدمة المستفيدين :” الرجاء الانتظار سيتم الرد في أقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض من خلال حسابك (دراسة الأهلية – اعتراضات الأهلية السابقة) ، ولابد من الموافقة على الاعتراض وبناءً على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة”.
الرجاء الانتظار سيتم الرد في اقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض من خلال حسابك (دراسة الاهلية – اعتراضات الاهلية السابقة) ، ولابد من الموافقة على الاعتراض وبناءً على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة أهليتك وابلاغك بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 25, 2023
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