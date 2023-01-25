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هل ينزل دعم حساب المواطن للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل؟
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هل ينزل دعم حساب المواطن للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل؟

هل ينزل دعم حساب المواطن للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل؟

هل ينزل دعم حساب المواطن للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل؟
٠٩:٠٣:١٦ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

رد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على أحد المواطنين حول إمكانية نزول الدعم للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل.

وقال المواطن في سؤاله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” إذا كان العائل غير مؤهل لكن الفرد مؤهل هل ينزل لي حساب المواطن ولا ضروري العائل يكون مؤهل؟”.

ورد الحساب بالتأكيد أنه :” في حال كان المستفيد الرئيسي “غير مؤهل” فإنه يلغي استحقاق التابعين، وبإمكانه التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال حسابه ( دراسة الأهلية ، أسباب عدم أهلية العائل – تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)”.

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وتسائل آخر :” قدمت اعتراض على عدم الأهليه بسبب الحالة الاجتماعية متى اعرف قبول الاعتراض، هل يشملني دفعة 63 من شهر فبراير أم دفعة 64 من شهر مارس”.

ورد حساب خدمة المستفيدين :” الرجاء الانتظار سيتم الرد في أقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض من خلال حسابك (دراسة الأهلية – اعتراضات الأهلية السابقة) ، ولابد من الموافقة على الاعتراض وبناءً على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة”.

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اخبار السعودية برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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