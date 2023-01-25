ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والاسترليني

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سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، ارتفاعا، وسط تداولات محدودة، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

سعر الدولار اليوم

وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير، حسب “الاقتصادية”.

وتراجع اليورو 0.12 %ة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو الماضي.

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ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع المؤشر بنحو 0.11% إلى 102.02، وتراجع الجنيه الاسترليني بحوالي 0.23% إلى 1.231 دولار، وفقا لـ”رويترز”.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر، اليوم، مدعوما ببيانات التضخم التي فاقت التوقعات، إذ عززت توقعات رفع المركزي الأسترالي أسعار الفائدة.

وصعد الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.81% إلى 0.71 دولار أمريكي، وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.32% إلى 0.649 دولار أمريكي، بعد أن جاء التضخم السنوي لنيوزيلندا البالغ 7.2% في الربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي عند 7.5%.