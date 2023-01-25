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هل يمكن لزائري المملكة القيادة برخصة إلكترونية ؟ المرور يجيب

هل يمكن لزائري المملكة القيادة برخصة إلكترونية ؟ المرور يجيب

هل يمكن لزائري المملكة القيادة برخصة إلكترونية ؟ المرور يجيب
٠٨:٤٢:١٠ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يجوز لزائري للمملكة القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم.. الزائر من اليمن هل يكفي أن تكون معه رخصة إلكترونية أم يجب أن تكون معه رخصة دولية؟”.

قيادة المركبة للزائر

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “عليكم السلام.. يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب”.

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وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة، من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.

حقوق مستخدمي الطريق

وشارك الحساب الرسمي لـ”المرور “، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة، قال فيها: “لا تكن سبباً في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق”.

3 سلوكيات خاطئة

وناشد “المرور” قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطئ في الطرق العامة من أجل:

1- تبادل أطراف الحديث

2- الاستدلال على موقع معين

3- مشاهدة حادث على الطريق

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