الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
هل ينزل دعم حساب المواطن للفرد المؤهل إذا كان العائل غير مؤهل؟
منها الإقلاع عن التدخين.. 4 نصائح للوقاية من “الفتق”
لفك الاختناقات المرورية في حاضرة الدمام.. “الشرقية” تنجز أعمال صيانة الطرق
هل يمكن لزائري المملكة القيادة برخصة إلكترونية ؟ المرور يجيب
شاهد.. سائق شاحنة يلقن لصًا حاول سرقته درسًا قاسيًا
تعليق الدراسة بجميع مدارس المجمعة.. غدًا الخميس

الرئيسية

 /

منوعات

 /

شاهد.. سائق شاحنة يلقن لصًا حاول سرقته درسًا قاسيًا

شاهد.. سائق شاحنة يلقن لصًا حاول سرقته درسًا قاسيًا

شاهد.. سائق شاحنة يلقن لصًا حاول سرقته درسًا قاسيًا
٠٨:٢٠:٤٩ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

قرر سائق شاحنة في المسكيك أن يُلقن لصًا درسًا قاسيًا لن ينساه أبدًا، عندما حاول سرقته، بعدما أخذه معلقًا في الشاحنة في رحلة بعيدة.

 

ووثق سائق الشاحنة في المكسيك، عملية عقابه للص وذلك بقيادة الشاحنة وجعله يتعلق بها ثم أخذه في رحلة على طريق سفر بين مدينة “بويبلا” ومدينة “أوريزابا” التي تبعد 100 كلم.

يحاول الاستنجاد

وأظهر الفيديو الذي نشره “إياد الحمود” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اللص وقد بدأ يلوح بيده طالباً المساعدة من المسافرين في الطريق لكن دون جدوى.

وتفاعل مغردون مع الفيديو، حيث عبّر معظمهم عن رضاه بما فعله السائق في اللص وأبدوا إعجابهم بما قام به كي لا يعود لفعل هذا الأمر مرة أخرى، بينما اعتبر البعض أن المقطع مضحك.

سطو مسلح على متجر أبل

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت عملية السطو المسلح في وضح النهار أمام الزبائن وبكل هدوء داخل متجر أبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأقدم اللصوص على سرقة أجهزة أبل الثمينة من داخل المتجر، على مرأى ومسمع من الزبائن الذين أفسحوا لهم الطريق في مشهد غريب.

وعلق ناشر المقطع بقوله “إن الموظفين مدربين لتسهيل عمليات السرقة وذلك بإبعاد الزبائن عن طريق اللصوص حتى لا يعيقونهم”.

اقرأ أيضا:

سطو مسلح من 4 لصوص على متجر يمتلكه عجوز لكنه فاجأهم بهذا الأمر(فيديو)

الكلمات الدلالية:
امريكا سرقة سرقة في المكسيك سطو مسلح لص

مواد ذات صلة

المزيد
أقدم باب للكعبة على سطح الأرض في معرض «روائع آثار المملكة» (صور)

أقدم باب للكعبة على سطح الأرض في معرض «روائع آثار المملكة» (صور)

٠٨:٠٠ م، الأربعاء، ١٠ مايو ٢٠١٧
شباب سوريون يحاولون جر دبابة سوفيتية.. تعرّف على السبب

شباب سوريون يحاولون جر دبابة سوفيتية.. تعرّف على السبب

٠٨:٣٩ ص، الأحد، ٠٩ يناير ٢٠٢٢
دراسة: ارتداء الملابس الواسعة يؤدي إلى السمنة

دراسة: ارتداء الملابس الواسعة يؤدي إلى السمنة

٠٣:٢١ م، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠١٦
ألطاف القدر تتجلى في مشهد مهيب.. انفجار خزان مياه ينهي حريق هائل بالكويت (فيديو وصور)

ألطاف القدر تتجلى في مشهد مهيب.. انفجار خزان مياه ينهي حريق هائل بالكويت (فيديو وصور)

٠١:٠٤ ص، الأثنين، ٢٥ مايو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *