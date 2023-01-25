شاهد.. تدفق شلالات الغاط بمنطقة الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق الشلالات في محافظة الغاط بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “طقس” في “تويتر”، مشاهد لتدفق الشلالات في الغاط، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

اقرأ أيضا:

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول وصواعق على القرين غرب القصيم

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وعلى الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

اقرأ أيضا:

بالرياض.. هبوط الإسفلت في طرق “الحريق” بسبب الأمطار والسيول (صور)