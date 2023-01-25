الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. تدفق شلالات الغاط بمنطقة الرياض
برعاية ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023”
الموارد البشرية توضح أهم شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
الموانئ تستقبل 80 ألف سيارة في 30 يوما
45 مليار احتياجات تمويلية.. المملكة تقر خطة اقتراض 2023
اتفاقات بـ 4 مليارات ريال لتوطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الموارد البشرية توضح أهم شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

الموارد البشرية توضح أهم شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

الموارد البشرية توضح أهم شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
٠٧:٢٧:٥٥ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة (9) عمال فأقل من دفع المقابل المالي.

وحددت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهم شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع رسوم المقابل المالي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن أهم الشروط تشمل “أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها”.

نص قرار مجلس الوزراء

وبالأمس، وافق مجلس الوزراء، في جلسته بقصر عرقة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي على الوافدين.

ونص قرار المجلس على “تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها”.

اقرأ أيضا:

“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي

بشروط.. مجلس الوزراء يوافق على إعفاء هذه المنشآت من دفع المقابل المالي

يذكر أن القرار كان قد صدر في أبريل 2020، وتبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا.

ويكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

ما هو المقابل المالي؟

كما يتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

يذكر أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في المملكة، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للمواطنين.

اقرأ أيضا:

توضيح من “الموارد البشرية” بشأن المنشآت الصغيرة المعفاة من دفع المقابل المادي

ما هي المنشآت الصغيرة المعفاة من دفع المقابل المادي عن الوافدين؟.. “الموارد البشرية” ترد

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي المقابل المالي المنشآت الصغيرة وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
قصة مواطن تكبد 4 ملايين ريال مديونيات بعد هروب العامل المتستر عليه

قصة مواطن تكبد 4 ملايين ريال مديونيات بعد هروب العامل المتستر عليه

٠٣:٥٤ م، الأثنين، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
مقترح بصرف 200 ريال لكل مواطن دون شروط .. و«حساب المواطن» يرد

مقترح بصرف 200 ريال لكل مواطن دون شروط .. و«حساب المواطن» يرد

١١:٣٠ م، السبت، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨
بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين

بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين

٠٤:٣٦ م، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. ماذا قال أب عفا عن قاتل ابنه ورفض الملايين لوجه الله؟

بالفيديو.. ماذا قال أب عفا عن قاتل ابنه ورفض الملايين لوجه الله؟

٠٩:١٢ ص، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *