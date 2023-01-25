الموارد البشرية توضح أهم شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة (9) عمال فأقل من دفع المقابل المالي.

وحددت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهم شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع رسوم المقابل المالي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن أهم الشروط تشمل “أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها”.

نص قرار مجلس الوزراء

وبالأمس، وافق مجلس الوزراء، في جلسته بقصر عرقة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي على الوافدين.

ونص قرار المجلس على “تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها”.

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يذكر أن القرار كان قد صدر في أبريل 2020، وتبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا.

ويكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

ما هو المقابل المالي؟

كما يتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

يذكر أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في المملكة، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للمواطنين.

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