الموانئ تستقبل 80 ألف سيارة في 30 يوما

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ارتفع عدد إجمالي السيارات المسجلة في الموانئ الشهر الماضي 80.146 سيارة، بزيادة 22.74% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021 التي بلغت 65.297 سيارة.

وحسب “الوطن”، فقد بلغ إجمالي استقبال الركاب في الموانئ 102.305 راكب، بزيادة 35.37%، في وقت بلغت المواد الغذائية المناولة 1.723.177 طن مواد غذائية.

وزادت البضائع العامة 35%، وتفريغ 310.160 رأس ماشية، والتي أسهمت في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ارتفاع أعداد الحاويات

كشف تقرير موانئ لشهر ديسمير الماضي، ارتفاع أعداد حاويات المناولة بـ13.63%، والتي وصلت إلى 955.731 حاوية قياسية، وارتفعت أعداد الحاويات الصادرة 7.15%، لتصل إلى 214.789 حاوية.

وزيادة الحاويات الواردة بـ24.41%، والتي وصلت إلى 246.023 حاوية، وزيادة عمليات المسافنة بـ11.76% والتي بلغت 494.919 حاوية.

البضائع المناولة

فيما ارتفعت البضائع المناولة 14.06%، والتي بلغت 29.612.588 طن بضائع، وزادت البضائع العامة بنسبة 35.27%، والتي وصلت إلى 828.247 طنا في شهر ديسمبر الماضي.

وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بـ12.99%، ووصلت إلى 4.427.370 طنا، وارتفعت أحجام البضائع السائبة السائلة بـ14.28%، ووصلت إلى 16.197.188 طنا، وتسجيل 1407 سفن بزيادة 18.83%.

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