45 مليار احتياجات تمويلية.. المملكة تقر خطة اقتراض 2023

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​اعتمد محمد الجدعان، وزير المالية، اليوم الأربعاء، خطة الاقتراض السنوية لـ 2023، بعد تصديق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

تطورات الدين العام

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال، حسب “الاقتصادية”.

كما تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ 2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.

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استمرار التمويل المحلي والدولي

وتستهدف المملكة الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السـوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.

كما تسعى إلى تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فـرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.