من مسافة صفر.. معركة بين جنديين “روسي وأوكراني” داخل خندق تنتهي بمقتل أحدهما (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته “روسيا اليوم” قيل إنه لمعركة بين جندي روسي وآخر أوكراني، انتهت بمقتل الأوكراني من مسافة صفر.

وأظهر الفيديو، خطأ جسيم ارتكبه الجندي الأوكراني بإقدامه سريعًا ناحية الجندي الروسي، حيث استغل الأخير اندفاع الأول ووجه إليه طلقات نارية أردته قتيلًا في الحال، قبل أن يفر الأخير هربًا من المكان.

كان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أعلن أن أوكرانيا لا تريد عقد اتفاقية سلام مع روسيا على غرار اتفاقيات مينسك الموقعة في 2014 و2015 برعاية ألمانيا وفرنسا.

حرب أكثر دموية

وقال كوليبا في مقال لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن “أخطاء عملية مينسك يجب ألا تتكرر، وفي الحقيقة يجب أن تكون مثالا على الطريقة غير الصحيحة لإجراء المفاوضات مع روسيا”.

واعتبر أنه “من الخطأ تجميد النزاع وتأجيل الحل للمستقبل”، مضيفًا أن “أي اتفاق محتمل مثل “مينسك-3″ سيؤدي إلى نتيجة واحدة فقط، وهي حرب أكثر دموية”.

نصائح بالحوار

وتابع أن “بعض الأشخاص في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى يواصلون أسداء النصائح كي تدخل أوكرانيا في الحوار مع روسيا بأسرع ما يمكن… بينما على الشركاء أن يجبروا روسيا وليس أوكرانيا على تقديم التنازلات”.

انضمام للناتو

كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، دعا إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو”، منتقدا ألمانيا والولايات المتحدة بسبب صفقة فاشلة للتبرع بالدبابات.

وقال: “يحتاج الأوكرانيون إلى مئات الدبابات، ويجب أن يحصلوا عليها من الأمريكيين والألمان والبولنديين وغيرهم”.

ورأى أنه “من أجل الوضوح والاستقرار والسلام على المدى الطويل، يجب أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو”.

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