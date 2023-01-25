الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. تدفق شلالات الغاط بمنطقة الرياض
برعاية ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023”
الموارد البشرية توضح أهم شرط لإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
الموانئ تستقبل 80 ألف سيارة في 30 يوما
45 مليار احتياجات تمويلية.. المملكة تقر خطة اقتراض 2023
اتفاقات بـ 4 مليارات ريال لتوطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الجوازات: 4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة

الجوازات: 4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة

الجوازات: 4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة
٠٦:٤٠:٥١ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل.

وأجابت الجوازات، بقولها : “إن شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيا للعمالة”، تشمل التالي:

4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي

اقرأ أيضا:

بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد

1- أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل

2- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

3- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية

4- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر.

اقرأ أيضا:

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية لمدة سنة أم يجب الخروج والعودة كل 3 أشهر؟ “الجوازات” ترد

بعد تجديد الإقامة.. ما هي كيفية طباعة الكارت الجديد؟ “الجوازات” ترد

هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة لعامل عليه مخالفة عمرة؟ “الجوازات” ترد

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الجوازات المديرية العامة للجوازات تأشيرة خروج نهائي

مواد ذات صلة

المزيد
الجوازات تتيح خدمة الاستعلام عن «رقم الحدود» عبر منصة أبشر

الجوازات تتيح خدمة الاستعلام عن «رقم الحدود» عبر منصة أبشر

٠٩:٠٦ م، السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
متحدث «الصحة»: الإعلان عن آلية التسجيل لأخذ لقاح «كورونا» قريباً

متحدث «الصحة»: الإعلان عن آلية التسجيل لأخذ لقاح «كورونا» قريباً

٠٤:٠٣ م، الأحد، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٠
سفارة المملكة بأذربيجان تتوصل إلى الفتاة الهاربة من أهلها

سفارة المملكة بأذربيجان تتوصل إلى الفتاة الهاربة من أهلها

٠٤:١٣ م، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠١٦
“stc” تطلق “الرؤية السعودي” أول كابل بحري عالي السعة بالبحر الأحمر

“stc” تطلق “الرؤية السعودي” أول كابل بحري عالي السعة بالبحر الأحمر

٠٤:٢٢ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *