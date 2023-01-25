الجوازات: 4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة

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حددت المديرية العامة للجوازات، شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل.

وأجابت الجوازات، بقولها : “إن شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي إلكترونيا للعمالة”، تشمل التالي:

4 شروط لإصدار تأشيرة خروج نهائي

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1- أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل

2- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

3- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية

4- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر.

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