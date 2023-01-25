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ضرب حتى الموت.. الشرطة الأمريكية تنهي حياة شاب أسمر في 3 دقائق
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ضرب حتى الموت.. الشرطة الأمريكية تنهي حياة شاب أسمر في 3 دقائق

ضرب حتى الموت.. الشرطة الأمريكية تنهي حياة شاب أسمر في 3 دقائق

ضرب حتى الموت.. الشرطة الأمريكية تنهي حياة شاب أسمر في 3 دقائق
٠٦:٣٨:٠٢ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم 5 رجال من الشرطة الأمريكية ذوات البشرة السمراء على قتل أمريكي من نفس ذات البشرة، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح لمدة 3 دقائق حتى فارق الحياة.

تاير نيكولز - امريكا - شرطة امريكا

 

محامو أسرة القتيل

وقال محامو أسرة القتيل، إن تاير نيكولز توفي بعد أن تم توقفه مرورياً في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، حيث تعرض للضرب على أيدي الشرطة، لمدة ثلاث دقائق متتالية.

وسمح مسؤولو إنفاذ القانون لأسرة نيكولز ومحاميهم بمشاهدة لقطات خاصة بكاميرا الجسد والتي توثق لحظات اعتقال نيكولز ، والتي لم يتم إتاحتها للجمهور بعد.

خمسة ضباط

بعد مشاهدة اللقطات، قال المحامي أنطونيو رومانوتشي خلال مؤتمر صحفي إن نيكولز كان أعزل طوال الوقت، بينما كان يتعرض للضرب من قبل خمسة من ضباط الشرطة، وجميعهم من ذوي البشرة السمراء أيضًا.

وأثارت وفاة الشاب الأسمر تاير نيكولز – 29 عامًا- حالة من الغضب في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرض لضرب مبرح من شرطة ممفيس، أفضى إلى موته، في قصة مشابهة لقصص مماثلة حدثت خلال الفترة الأخيرة لكن هذه المرة كان أبطال الواقعة رجال شرطة ذوي بشرة سمراء، وفق ما ذكر موقع “انسايدر”.

سبب توقيفه

من جانبها، قالت إدارة شرطة ممفيس، إن نيكولز أوقف بسبب القيادة المتهورة وهرب من مكان الحادث سيراً على الأقدام، بعد مواجهة مع الضباط.

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