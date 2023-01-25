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اتفاقات بـ 4 مليارات ريال لتوطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء

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اتفاقات بـ 4 مليارات ريال لتوطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء

اتفاقات بـ 4 مليارات ريال لتوطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء

اتفاقات بـ 4 مليارات ريال لتوطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء
٠٦:٥٤:١٨ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أبرمت الوطنية للإسكان “NHC” عدد من الاتفاقيات بقيمة تقارب 4 مليار ريال، وذلك على هامش تدشين منصة مواد في منتدى مستقبل العقار.

دعم المحتوى المحلي

وتهدف المنصة إلى ربط المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنّع أو المورد المعتمد من الوطنية للإسكان بهدف أتمتة إجراءات طلب المواد.

ووقعت الوطنية للإسكان، في إطار دعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج، 22 مذكرة تعاون وتفاهم مع 19 مزود خدمة، وتسهل المنصة الإلكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات.

وتستهدف خدمات منصة مواد الإلكترونية مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج.

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مشاريع بـ 100 مليار ريال

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، أن الشركة تعمل على مشاريع تجاوزت مبيعاتها 100 مليار ريال، حيث نستهدف الوصول لضعف القيمة خلال السنوات القادمة، وتعمل على دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات هيئة المحتوى المحلي.

وتأتي منصة مواد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة عبر المنصة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، بالإضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء.

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