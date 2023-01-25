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الذهب يستقر في تعاملات محدودة وتراجع المعادن
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الذهب يستقر في تعاملات محدودة وتراجع المعادن

الذهب يستقر في تعاملات محدودة وتراجع المعادن

الذهب يستقر في تعاملات محدودة وتراجع المعادن
٠٦:٣٦:٥١ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تعاملات محدودة، وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية، وأحجم المستثمرون عن اتخاذ خطوات واسعة.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1937.09 دولار للأوقية عند الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل 2022 أمس الثلاثاء، في حين وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1940.00 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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أسعار الفضة والمعادن

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 23.62 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 1054.40 دولار. غير أن البلاديوم ارتفع 0.1% إلى 1745.38 دولار.

توقعات أسعار الفائدة

توقع معظم المستثمرين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها.

ومع تقليص أسعار الفائدة المنخفضة العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائدا باعتباره ملاذا آمنا من تقلبات الفائدة.

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