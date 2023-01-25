استشاري عيون يحذر من استخدام نوع قطرة دون وصفة طبية

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حذر د. عبدالمجيد الفاخري (دكتور شبكية) استشاري عيون جراحة شبكية وماء ابيض مستشفى الحرس الوطني في الرياض، من خطورة استخدام نوع من أنواع القطرة دون وصفة طبية.

وقال الفاخري: “مع الأسف بعض الصيادلة يعطون هذي القطرة بدون وصفة طبية كقطرة مرطبة، أو قطرة عن الحساسية”.

قطرة مسببة للإدمان للعين

وأضاف د. عبدالمجيد الفاخري “الحقيقة أن هذه القطرة فيها مركب النيفازولين (مضاد للاحتقان)”.

وتابع د. الفاخري “أن ها المركب مسبب للإدمان الشديد للعين في حال استعمالها لمدة طويلة ويصعب جداً علاجها”.

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صلاحية قطرة العين

وفي وقت سابق، كشف الصيدلاني الدكتور صبحي حداد، أنَّ مدة صلاحية بعض أنواع قطرة العين 24 ساعة فقط، ذلك لعدم احتواء بعض أنواع قطرات العين على أية مواد حافظة.

وأوضح حداد أنَّ سبب اقتصاد مدة صلاحية تلك الأنواع هو عدم احتوائها على مواد حافظة؛ مؤكدا أن المراهم والكريمات يجب أن تحفظ في درجة حرارة تحت 25 درجة مئوية، لأن بها موادّ حساسة تتلفها الحرارة الشديدة.

وأشار حداد إلى أن مدة صلاحية الكريم تعتمد على نوعها، فإذا كان الكريم «أنبوبة» تكون صلاحيته 6 أشهر بعد فتحه، أما لو «برطمان» تكون صلاحيته شهرا منذ فتحه.

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